مناقشة السماح لمنظمات المجتمع المدني بالانضمام إلى الاتحاد البرلماني الدولي وأن تكون قراراته ملزمة والحث على القيام بدور أكبر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

سامح عبدالحفيظ



اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في إندونيسيا أمس إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.



وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنظام عمل الاتحاد وأهمية تعديل النظام الأساسي للاتحاد بحيث تكون القرارات الصادرة منه ملزمة، بالإضافة إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالانضمام إلى الاتحاد.



وتناول الاجتماع أيضا آخر تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حشد الجهود البرلمانية تجاه القضايا الإنسانية العادلة والمستحقة، والحث على القيام بدور أكبر للوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية.



كما اجتمع الرئيس الغانم إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشون غونغ.



وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني الدولي من خلال تبادل الآراء ووضع خطط عمل من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة.



وحضر الاجتماعين سفيرنا لدى جمهورية إندونيسيا عبدالوهاب الصقر، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.



يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الإندونيسية يوم الجمعة الماضي للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري.



..ويهنئ نظيريه في باكستان بالعيد الوطني



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.



..ويهنئ المنتخب السعودي الشقيق بالتأهل لمونديال قطر 2022



قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: نبارك للمنتخب السعودي الشقيق التأهل إلى مونديال قطر 2022 كأول منتخب عربي يضمن مشاركته في المونديال بجانب البلد المضيف (دولة قطر الشقيقة). وأضاف: تمنياتنا لجميع المنتخبات العربية التأهل إلى مونديال قطر 2022.