قال النجم الأميركي نيكولاس كيدج إنه يدعم بشكل كامل أفلام «مارفل» وإنه لا يتفق مع عمه مخرج الفيلم الأسطوري «العراب» فرانسيس فورد كوبولا، الذي وصفها بالمتكررة وغير المفيدة.



وأسهب كيدج، خلال مقابلة مع مجلة GQ magazine، في الدفاع عن أفلام أبطال الخارقين، واقفا بذلك ضد انتقادات كبار المخرجين وصانعي الأفلام مثل عمه فرانسيس كوبولا، الذي دشن نجمته على رصيف الفن والشهرة في هوليوود هذا الأسبوع، وكذلك المخرج حائز الأوسكار مارتن سكورسيزي، الذي وجه انتقادات لاذعة لأفلام مارفل، فقال إنها تضر بالسينما العالمية، وإنها أقرب إلى أجواء المتنزهات الترفيهية، مما هي إلى السينما، حتى لو كانت متقنة.



وأضاف كيدج: لا أرى ما المشكلة مع أفلام مارفل، لا أفهم لماذا يوجهون الانتقادات لها، وأنا لا أتفق مع رأي مارتن سكورسيزي، ووصفه أفلام مارفل بالحقيرة.



وتابع خلال المقابلة: لا أرى ما الأخطاء بالأفلام الترفيهية النافعة، مثل أفلام مارفل.



وكان مارتن سكورسيزي، تصدر عناوين الصحف العالمية في العام 2019، بعد وصفه أفلام مارفل بالحقيرة، وخلال مقابلة أجراها المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا بمناسبة مرور 50 عاما على إنتاج فيلم «العراب» The Godfather، أيد وجهة نظر سكورسيزي، بأن أفلام مارفل تضر برسالة السينما، ووصفه إياها بأنها جديرة بالازدراء.