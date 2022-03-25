قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية المستشار وائل المطوع ان الرابطة رفعت كتابا إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتاريخ 8/3/2022 طالبت فيه بتعديل القرار رقم «1385/2002» وإضافة أعضاء هيئة التدريب بالكليات إلى مجلس القسم العلمي واللجان الدائمة والمؤقتة بالقسم لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الهيئة، وليكونوا على اطلاع دائم بالقرارات التي تصدر عن القسم التابعين له.



وأوضح المطوع أن عضو هيئة التدريب بالكليات مغيب عن القرار ولا يسمح له بالمشاركة في لجان القسم في حين تتم محاسبته من خلال التقييم السنوي على مشاركته بلجان التقييم والكلية والهيئة، مضيفا أن القرار سالف الذكر يتنافى مع المادة 56 من لائحة التوظف والتي أوجبت على أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الإشراف على أوجه النشاط في ضوء الأهداف العامة لمنهج مادته أو البرنامج التدريبي، وكذلك بإعداد البحوث العلمية والتطبيقية والمشاركة في أعمال اللجان والمجالس وغير ذلك من المهمات التي يكلف بها داخل وخارج الهيئة بموافقة إدارة الكلية.



وأعرب المطوع عن ثقة الرابطة وتفاؤلها بوزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، وبإدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د.جاسم الأنصاري بالموافقة على مطالبة الرابطة ورفع هذا الظلم عن أعضاء هيئة التدريب بالكليات من خلال الموافقة على تعديل اللائحة وإشراك أعضاء هيئة التدريب في مجلس القسم العلمي واللجان المختلفة للأقسام العلمية وجعلهم شريكا أساسيا في العملية التعليمية.