تقدم أعضاء مبرة العوازم الخيرية بالتهنئة لرئيس مجلس إدارة المبرة حمد زيد البسيس، وذلك لتزكيته أميناً لصندوق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم الأربعاء الموافق 23/3/2022

وقال البسيس في تصريح صحفي عقب اختياره لمنصب أمين الصندوق: أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لإخواني الأعضاء في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها، سائلاً الله تعالى أن يجعلني أهلاً لهذه المسؤولية، وأن يكون تشكيل المجلس الجديد للاتحاد بادرة خير وتطوير وتقدم لمسيرة العمل الخيري الكويتي.

وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، قام البسيس بالنيابة عن مبرة العوازم الخيرية بتكريم رئيس الاتحاد السابق الدكتور عبد المحسن الجارالله الخرافي، تقديراً لجهوده الخيرية وإسهاماته المميزة خلال مسيرة عمله رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، موجهاً شكره لمجلس الإدارة السابق الذي قدم جهوداً مباركة طوال فترة توليه مقاليد الإدارة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بتشكيله الجديد قد اجتمع الأربعاء الماضي 23/3/2022 بمقر جمعية جود الخيرية برئاسة عبد الإله معرفي كبير السن وبحضور كل من أحمد المرشد وناصر العيار وعبد العزيز الزايد ودكتور ناصر العجمي وحمد زيد البسيس ودكتور فارس العجمي وعبد العزيز الصبيحي، هذا وقد فاز الدكتور ناصر العجمي بمنصب رئيس الاتحاد، مع تزكية كلاً من عبد الإله معرفي لمنصب نائب الرئيس، وحمد زيد البسيس لمنصب أمين الصندوق، وعبد العزيز الصبيحي لمنصب أمين السر