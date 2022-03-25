أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل سيبدأ السبت جولة خليجية تشمل زيارة الكويت وقطر لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وذكرت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في بيان أن المباحثات ستتناول «العلاقات الثنائية والتعاون الدولي والأمن العالمي بعد الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا».

وأوضح البيان أن بوريل سيشارك غدا في «منتدى الدوحة»، واصفا إياه بأنه «منصة رئيسية لمناقشة التحديات العالمية والانخراط مع شركاء من جميع أنحاء العالم بشأن القضايا التي تهيمن على جدول الأعمال الدولي».

وأضاف أن بوريل سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يقام على مدى يومين تحت شعار «التحول إلى عصر جديد»، حيث سيتناول المشهد الجيوسياسي المتغير والتحديات العالمية الأوسع «لاسيما العواقب المدمرة للعدوان الروسي على أوكرانيا على الأمن العالمي والاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن بوريل سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وكذلك مع شركاء دوليين آخرين.

وذكر البيان أن بوريل سيتوجه بعد غد الأحد إلى الكويت في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه حيث سيجري محادثات مع عدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وأكد البيان أن الممثل الأعلى سيستمر من خلال هذه الزيارة في التواصل الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي مع منطقة الخليج التي قام فيها بجولة سابقة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى عمل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

وأكد وجود «زخم جديد» لتعزيز «التعاون الاستراتيجي» بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية، مشيرا في هذا الإطار إلى الاجتماع الوزاري الذي عقده الجانبان في فبراير الماضي بالإضافة إلى اعتزام الاتحاد الأوروبي فتح بعثة له في قطر في وقت لاحق من هذا العام.