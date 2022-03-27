أسكت أوليفييه جيرو المشككين مجددا وكلل عودته إلى منتخب فرنسا بتسجيل هدفه الدولي رقم 47 خلال فوز بطلة العالم 2-1 على ساحل العاج في مباراة دولية ودية.



وألغى جيرو، الذي لم ينضم لتشكيلة فرنسا منذ الخروج من دور 16 ببطولة أوروبا العام الماضي، تقدم نيكولا بيبي ليصبح على بعد 4 أهداف من تييري هنري هداف فرنسا التاريخي قبل أن يحسم أوريلي تشواميني الفوز في الوقت بدل الضائع. وانضم مهاجم ميلان، الذي عادة لا يخيب أمل المدرب ديدييه ديشان رغم قلة مشاركاته في فترته مع تشلسي، إلى القائمة لتعويض المصاب كريم بنزيمة.



وبدأ اللقاء بجوار كريستوفر نكونكو بينما جلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء بعد أن عانى من عدوى بالأذن والأنف والحلق هذا الأسبوع. وستلعب فرنسا مباراة ودية أخرى أمام جنوب أفريقيا بعد غد الثلاثاء.



وتخطت فرنسا بداية مهزوزة لكن بعد أن تحلت بالثبات هددت مرمى المنافس بشكل أكبر.



وتوغل بيبي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة ليهز شباك الحارس هوجو لوريس بعد 19 دقيقة في غفلة من الدفاع الفرنسي.



واحتاج أصحاب الضيافة إلى 3 دقائق للرد عبر جيرو من ضربة رأس بعد تمريرة زميله بالفريق تيو هرنانديز.



وواصلت فرنسا الضغط واقترب نكونكو من التسجيل في الشوط الأول لكنه سدد ضربة رأس فوق المرمى. ونالت مكافأة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين أحرز تشواميني هدفه الدولي الأول في ثماني مباريات من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.