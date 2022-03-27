أكد نجم باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، أنه سيعيد النظر في الكثير من الأمور عقب مونديال 2022 في قطر، دون أن يؤكد ما إذا كان سيستمر مع منتخب الأرجنتين بعد ذلك.



وقال ميسي، عقب التغلب على منتخب فنزويلا بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال: «سعيد هنا منذ فترة. لقد فزنا بكوبا أميركا مع هذا الفريق الرائع. كل الأمور تسير بطريقة طبيعية.

الفوز يجعل كل شيء أجمل وأسهل». وأضاف: «أعتقد أننا لن نعود. إنه الوداع» في إشارة إلى أن الأرجنتين لن تلعب على أرضها مرة أخرى قبل المونديال. وزاد: «أفكر في مواجهة الإكوادور (بالجولة الأخيرة من التصفيات)، وفي مباريات الاستعداد للمونديال». وتابع: «بعد المونديال سيكون على أن أعيد النظر في الكثير من الأشياء سواء سارت الأمور معنا على نحو جيد أو سيئ.

أتمنى أن تسير على نحو جيد». وعن دعم الجمهور له خلال المباراة التي سجل فيها الهدف الثالث، علق: «ليست هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا الدعم. شعرت به من قبل». وبالهدف الذي أحرزه في شباك فنزويلا، تعادل ميسي مع الأوروغوياني لويس سواريز هداف تصفيات أميركا الجنوبية عبر التاريخ بـ 28 هدفا.

وسجل ثلاثية «التانغو» في المباراة التي أقيمت في ملعب «لا بومبونيرا» في بوينوس آيرس كل من نيكولاس غونزاليس (35) وأنخيل دي ماريا (79) وميسي (82).

بفوز الأرجنتين التي سبق وضمنت التأهل للمونديال في نوفمبر الماضي، حافظت على سجلها خاليا من الهزائم ورفعت رصيدها إلى 38 نقطة مستمرة في وصافة التصفيات بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة، أما فنزويلا التي لم يتبق لها أمل في التأهل منذ عدة جولات، فتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز العاشر والأخير.