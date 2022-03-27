أسامة دياب



أكد القائم بالأعمال الباكستاني فيصل مجيد ان اليوم الوطني لبلاده مناسبة غالية وعزيزة على قلوب جميع الباكستانيين حول العالم، لافتا إلى ان حضور المئات من أبناء الجالية المقيمة في الكويت للمشاركة في هذه الذكرى خير دليل على ذلك.



وأعرب في تصريح على هامش حفل أقامته مجموعة من رجال الأعمال الباكستانيين بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال باكستان بحضور المئات من أبناء الجالية، عن شكره لرجال الأعمال الباكستانيين الذين قاموا بعمل هذه الحفلة والتنظيم الرائع لها.



بدوره، قال مدير مركز الكويت الباكستاني للأعمال حافظ محمد شبير ان بلاده ذات الـ 225 مليون مواطن تمكنت من التطور والاعتماد على نفسها على الـ 75 عام الماضية، لافتا إلى أن التعاون التجاري بين رجال الأعمال لدى البلدين يشهد طفرة غير مسبوقة في ظل تعاون السلطات العليا بشكل كبير مما دفع لرفع معدلات التجارة البينية بين الكويت وباكستان.



وكشف عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة متاحة لرجال الأعمال الكويتيين في باكستان بمختلف المجالات من البنية التحتية وقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، لافتا إلى صعوبة استخراج التأشيرات التجارية لرجال الأعمال الباكستانيين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في الكويت.