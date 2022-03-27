القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب معتز محمود، تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال وضع خريطة استثمارية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى صعيد الصناعات المختلفة بوجه عام لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى في ظل اهتمام الدولة بالصناعة لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد القومى.



وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أهمية تحديد الخريطة الصناعية تأتي في إطار تحديد كل الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين فيما يخص بعض الصناعات على وجه التحديد ومن ثم هذا الأمر يمثل أهمية كبرى في دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق للمنتج المحلي.



وأكدت اللجنة أنها طالبت كثيرا بخريطة صناعية واضحة حتى لا يتم تكرار التصنيع في نوع واحد مما يؤثر بالخسارة على المصنعين، لافتة إلى أن هناك العديد من الصناعات الموجودة بكثرة في منطقة واحدة، في حين أننا نفتقد لصناعات أخرى ويتم استيراد منتجاتها من الخارج، في حين أنه وفقا للخريطة الصناعية والاستثمارية يتم تحديد الصناعات المفقودة ومن ثم بحث كيفية تعزيز وتوجيه الاستثمارات حيالها ومن ثم يكون هناك تضافر وتكامل بين الصناعات المختلفة لخدمة الاقتصاد القومى بصورة كبيرة وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات وعلى صعيد جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وشددت اللجنة على ضرورة تحديد الصناعات في كل محافظة حتى لا تزداد الصناعة حول منتج بعينه فيؤدى إلى هلاكه وخسارته، إلى جانب الصناعات غير الموجودة ويوجد لها مقومات في هذه المحافظة أو في محافظات مجاورة وكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والمقومات في كل محافظة لخدمة الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات على مستوى الجمهورية وتقليص فاتورة الاستيراد.