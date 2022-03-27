هادي العنزي



انطلقت مساء أمس بطولة الأندية العربية البارالمبية لكرة الطاولة، بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 ناديا من الكويت، مصر، الأردن، العراق والجزائر، وذلك بالصالة المغلقة في القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية والتي تستمر منافساتها حتى 28 الجاري، على ان تعقبها بطولة مصر الدولية البارالمبية لكرة الطاولة التي تقام خلال الفترة من 29 مارس وحتى 3 ابريل بمشاركة منتخبات الكويت، مصر، فرنسا، الأردن، ألمانيا، انجلترا، العراق، بلجيكا، الهند، كازاخستان والمجر.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة للمعاقين ورئيس الوفد دعيج الهاجري أن أبطال الكويت يسعون للمنافسة والحصول على مراكز متقدمة في بطولة الأندية العربية، والبطولة الدولية البارالمبية لكرة الطاولة، رغم المنافسة العربية والدولية المتوقعة، نظرا لوجود العديد من المصنفين العالميين في البطولتين.