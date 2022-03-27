حث الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، المشرعين على إعلان حالة الطوارئ بعد أن اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء العصابات على خلفية موجة أعمال العنف الأخيرة.وذكرت صحيفة السلفادور المحلية، أن أعمال عنف العصابات تصاعدت في البلاد في الأيام الأخيرة، حيث أفادت الشرطة بمقتل 62 شخصًا يوم أمس وحده، وقبل ذلك بساعات، اعتقلت الشرطة والجيش العديد من قادة عصابة مارا سالفاتروشا (MS-13) بسبب موجة القتل.

ونشرت الشرطة المدنية الوطنية في البلاد على تويتر بيانا قائلة "لن نتراجع في هذه الحرب ضد العصابات ولن نهدأ حتى يتم القبض على المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة".

وكشفت الصحيفة، أن الجمعية التشريعية للسلفادور، تعتزم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ التي طلبها بوكيلي