أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص والموثوق بسوق انتقالات اللاعبين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل لاتفاق مع الدولي البرازيلي ماركينيوس قائد فريقه الأول لكرة القدم بشأن تجديد العقد.

وأضاف الخبير الإيطالي أنه على الرغم من أن عقد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا ينتهي في صيف 2024، إلا أن النادي يريد تحصينه وتمديد العقد لفترة أطول، مشيرا إلى أن المناقشات الآن جارية حول التمديد حتى 2026 أو 2027، لكن اللاعب وافق على التفاصيل والأعمال الورقية والراتب الذي سيتقاضاه ولا يوجد ما يمنع استمراره.

وانضم ماركينيوس إلى باريس سان جيرمان في صيف 2013 ويقترب من استكمال 10 سنوات يدافع فيها عن قميص النادي الفرنسي، بعدما انضم من روما الإيطالي.

ويعد ماركينيوس الآن قائد الفريق الفرنسي بعد رحيل تياجو سيلفا في الصيف الماضي، وشارك هذا الموسم في 32 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا بمختلف المسابقات.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تعثر أمام نظيره موناكو الذي حقق انتصارا كبيرا على ضيفه الباريسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث رفع الفوز رصيد موناكو إلى 44 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 65 نقطة في صدارة الترتيب.