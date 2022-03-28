آلاء خليفة



قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان إن غالبية الدساتير في العالم توثق معاني تعزيز حرية الرأي والتعبير إلا أننا نجد مجتمعات عديدة تمارس التضييق على هذه الحرية ليطل الإعلام كنافذة مهمة تحتاج إلى آلية جديدة تعزز من دوره الثقافي المجتمعي.



وأفادت الجوعان خلال كلمتها في ورشة العمل المتخصصة حول «مستقبل الإعلام الثقافي في ظل التحول الرقمي» والتي نظمتها إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أفادت بأن الإعلام الثقافي يتمثل في نسق الإعلام المتخصص الذي يتناول المسائل والظواهر المتصلة بالشأن الثقافي مع الجمهور العام أو الجمهور المعني والمهتم بالشأن الثقافي حيث يضطلع الإعلام الثقافي برصد وعرض وتحليل ونقد وتفاعل مع مختلف الإنتاجات والنشاطات الثقافية وإيصالها لجميع فئات المجتمع.



وأشارت إلى أن الإعلام الثقافي يسعى في مجمل مفاصله إلى مواكبة التحولات التي تمس بناء النشاط الثقافي والسياسات الثقافية في تفاعلاتها مع باقي القطاعات المجتمعية والمساهمة في تعضيد الذائقة الثقافية الجمعية وبذلك يلمس أن آفاق التدخل التي يحددها الإعلام الثقافي لنفسه واسعة وتشمل عدة مجالات وتخصصات.



وأوضحت الجوعان أن هناك دورا مهما للقائمين على الإعلام وتحولاته يتمثل في ضرورة ربط المتلقي العادي بالحركة الثقافية وتهذيب ذائقته الفنية وتوصيلها وتمكين أكبر عدد من الجمهور غير المتخصص من التفاعل مع المنتوج الثقافي بتلوناته المختلفة ومواكبة حركية الحقل الإبداعي والثقافي والفني. وقالت: إن المخرجات الثقافية والفنية الإبداعية بكل صورها تترابط مع الإعلام بشكل وثيق، ذلك أن المنتج الثقافي يشترط الدعم من وسائط الإعلام في الترويج له وخلق الحركة الثقافية الإعلامية الضرورية لاستبيانه وتثمينه.



وأشارت الجوعان إلى مستقبل العلاقة بين المتلقي ووسائط الإعلام وإيقاعاتها في ظل المعطيات الجديدة خصوصا بعد تمكن فئات واسعة من الجمهور من الانخراط في إنتاج المعلومة وإغنائها إذ إن البحث في سؤال التعبير الرقمي الجديد وأشكاله التي أفرزتها التحولات الرقمية التقنية المتسارعة من خلال حواملها الإلكترونية الجديدة، يستدعي استتباعا الوقوف أمام مستقبل الأسئلة الثقافية وكيفية تفاعل الإعلام معها ورهانات تغير الوسيط التقني المستعمل في الإنتاج الثقافي والمادة الإعلامية الثقافية وتلقيها في ظل التحولات الرقمية الراهنة.



واستطردت أن الإعلام الرقمي لا بد أن يتمكن من وضع الحدود الفاصلة بين كل من المعلومات المتاحة والأمن القومي والأمن المعلوماتي للدولة.



وختمت الجوعان قائلة: إن استخدام الإعلام الجديد في ظل التحول الرقمي يجعل وجهات النظر متقاربة وممهدة للسلام الاجتماعي.