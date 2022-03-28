في إطار جهوده المتواصلة لتفعيل مبادئ الاستدامة على كافة المستويات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، ودعما للهدف رقم 14 من أهداف الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة شارك بنك الخليج في فعاليات شهر البيئة 2022، التي نظمها المركز العلمي تحت عنوان «الاستثمار في كوكبنا»، من 10 مارس إلى 9 أبريل المقبل.



وتضمنت الفعاليات، الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للحيوانات المائية، ويوم الصحة العالمي، والتي تستهدف الشرائح العمرية المختلفة من المجتمع، إذ توجه كل فعالية إلى فئة عمرية محددة، من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات. وقالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: ان عددا من موظفي البنك شاركوا في عمليات التنظيف تحت الماء بالقرب من جزيرة كبر، وقبل الذهاب لإجراء عملية التنظيف تلقى المشاركون شرحا مبسطا عن أهمية الحفاظ على البيئة البحرية.



على صعيد متصل، أوضحت القناعي ان بنك الخليج شارك أيضا في فعاليات اليوم العالمي لإعادة التدوير التي نظمت في 18 الجاري، من خلال حملة جمع الزجاجات البلاستيكية عبر المجسم الحديدي الضخم (على شكل سمكة الزبيدي)، في مقر المركز العلمي، والتي يتم جمعها في نهاية الشهر والعمل على إعادة تدويرها بالتعاون مع شركة Recycle Kuwait، مشيرة إلى أن الحملة جمعت أكثر من 5 آلاف زجاجة خلال أسبوع.



وأكدت القناعي حرص بنك الخليج على تفعيل مبادرات الاستدامة المختلفة على كافة المستويات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجية «الخليج» لعام 2025.



وأشارت إلى أن مبادرات «الخليج» المتنوعة لتطبيق مبادئ الاستدامة تشمل شراكات مع مشاريع محلية لإعادة تدوير الورق والبلاستيك، فضلا جهوده لتنفيذ مختلف الخدمات المصرفية الرقمية من دون استخدام الأوراق، عبر الخدمات المصرفية بواسطة الإنترنت والهاتف النقال.



وعلى المستوى المجتمعي، يقوم بنك الخليج بانتظام جهوده في مختلف المبادرات على مدار العام، بما فيها حملات تنظيف الشواطئ، كما يقدم دعمه المستمر لجمعية إنجاز الكويتية، وهي جمعية غير حكومية وغير ربحية هدفها تطوير المواهب الشابة وتعزيز ثقافتهم المالية ودورهم على مستوى قطاع الأعمال. وقد نتج عن هذا الدعم تأسيس عدة شركات شبابية معنية بالاستدامة البيئية.



وأضافت القناعي: نلتزم في بنك الخليج بالحفاظ على برنامج استدامة قوي على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر المبادرات التي تم تحديدها استراتيجيا لتعود بالنفع على البلاد وعلى بنك الخليج باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.