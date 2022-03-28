محمد راتب



أكد المدير المعين لجمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية محمد فهيد العازمي أنه تم اعتماد السلة الرمضانية للمساهمين وأخذ الموافقات اللازمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وجار تجهيز السلة وتوزيعها على المساهمين، حيث تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية والغذائية وغيرها من المستلزمات وتتضمن 3 سلات متنوعة عبارة عن سلة غذائية وسلة استهلاكية وسلة لشركة المطاحن، موضحا أن الجمعية حرصت على تنويع محتويات السلة بما يناسب حاجة المساهمين خلال شهر رمضان المبارك وتحتوي على 44 صنفا بقيمة 47.5 دينارا وتباع للمساهمين بـ5 فلوس فقط، وذلك للوقوف إلى جانب المساهمين في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها بعض القطاعات، وتوزع حسب البطاقة العائلية للمساهمين.

وأشار العازمي إلى أنه بجانب توزيع السلة سيتم إطلاق أقوى المهرجانات التسويقية للسلع الرمضانية بخصومات ودعم من الجمعية على أغلب المنتجات والسلع الرمضانية، حيث تم التواصل والاتفاق مع كبريات الشركات لتوفير جميع الأصناف اللازمة للمساهمين، وستكون هناك خصومات خاصة على بعض السلع الأساسية للمساهمين فقط عن طريق بطاقة العائلة.

وهنأ المدير المعين المساهمين وأهالي المنطقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مبينا ان رمضان لهذا العام سيكون مليئا بالأنشطة الخاصة بالشهر الكريم، واعدا ببذل أقصى الجهود ووضع خطة شاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين، والتي تحاكي تطلعات أبناء المنطقة.