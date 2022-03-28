أعلنت د.أوكسانا ميخاليفا، اخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية أن للسبانخ تأثيرا مضادا للقلق ويحسن الذاكرة.



وتشير الخبيرة إلى أن خضار السبانخ يتصدر قائمة الخضار المفيدة للصحة، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروتين وفيتامينات C وE وK وB (خاصة حمض الفوليك - فيتامين B9)، وهو غني بالكالسيوم والماغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم، لذلك لا غنى عنه لصحة العظام والقلب والأوعية الدموية والمناعة والجلد. كما أن السبانخ مصدر مهم لأكثر من 100 مادة كيميائية نباتية والكاروتينات والمركبات الفينولية، ما يمنحه خصائص مضادة للأورام والسكري وخطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.



وتشير الخبيرة إلى أن السبانخ تحتوي على مركبات نادرة مثل الروبيسكولين (ببتيدات أفيونية طبيعية تشبه في خصائصها الببتيدات المنتجة في الدماغ البشري)، التي أظهرت الدراسات أن لها تأثيرا مضادا للقلق ومثبطا للشهية وتحمي خلايا الدماغ، وتحسن الذاكرة.



وتضيف، السبانخ غنية بمادة البيتين، التي تلعب دورا مهما في مختلف العمليات الفسيولوجية في الجسم، ولها تأثير وقائي وعلاجي جيد في العديد من التهابات وأمراض الكبد المختلفة، وتقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتحسن حساسية الأنسولين وميكروبيوم الأمعاء. كما تعتبر السبانخ مصدرا مهماً لكاروتينات اللوتين والزياكسانثين، التي لا ينتجها الجسم، المهمة جدا من أجل الأداء السليم لبعض الأعضاء (العيون والجلد والقلب والأمعاء). تتراكم في شبكية العين وتمنع الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى البالغين مثل تنكس الشبكية المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.



وتضيف الاخصائية، من المهم أن نتذكر أن الأشخاص الذين يميلون إلى تكون الحصى في الكلى عليهم عدم الإفراط في تناول السبانخ.

المصدر صحيفة «إزفيستيا»