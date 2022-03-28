نجح فارس نادي الكويت للفروسية راكان الحساوي في الفوز بلقب الجولة السابعة قبل الأخيرة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت في مضمار نادي المسيلة، ليؤجل حسم اللقب الذي يتنافس عليه بقوه الفارسان علي الخرافي وعبدالله العوضي.



وتمكن الحساوي من تصدر الشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم (الجائزة الكبرى) بزمن 32.83 ثانية من دون نقاط جزاء بعد جولة تمايز متفوقا على الفارس عبدالله العوضي الذي حل ثانيا بزمن 37.90 ثانية ومن دون نقاط جزاء، وانفرد الفارس خالد الخبيزي بالمركز الثالث بزمن 39.40 ثانية ومن دون نقاط جزاء، وحل رابعا الفارس عبدالرحمن الفزيع بأسرع زمن في الجولة 30.11 ثانية لكن حصل على أربع نقاط جزاء، وجاء في المركز الخامس الفارس علي الخرافي بزمن 66.22 ثانية وأربع نقاط جزاء.



وبعد ختام الجولة السابعة، حافظ الفارس علي الخرافي على الصدارة رافعا رصيده إلى 132 نقطة وظل عبدالله العوضي في مركز «الوصافة» رافعا رصيده إلى 128، وحافظ النجم المميز عبدالرحمن الفزيع على المركز الثالث رافعا رصيده إلى 95 نقطة، وصعد النجم راكان الحساوي من المركز الثامن إلى الرابع ومعه 74 نقطة.



وعبر الفارس راكان الحساوي عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب الجولة السابعة بعد منافسة قوية مع زملائه الأبطال العوضي والخبيزي والفزيع والخرافي، وأهدى الفوز لوالدته التي لم تقصر معه في جلب أفضل الخيول من أوروبا وإلى جدته التي كانت داعمة له طوال حياتها.



يذكر أن الجولة الأولى من الدوري فاز بلقبها الفارس أحمد المضاحكة، فيما فاز في الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة الفارس علي الخرافي وفاز الفارس عبدالله العوضي بالجولة الرابعة، فيما فاز الفارس راكان الحساوي بالجولة السابعة، وستحدد الجولة الثامنة والأخيرة التي ستقام الأسبوع المقبل بطل الدوري.