حنان عبدالمعبود



دعا الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد الصالح إلى ضرورة اتباع نمط حياة يتضمن غذاء متوازنا ونشاطا بدنيا يرفع من معدلات مناعة الجسم للوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.



جاء ذلك في بيان صحافي عقب افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لمكافحة سرطان القولون والمستقيم الذي افتتح أمس وتنظمه افتراضيا حملة «كان» لمدة يومين بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورابطة الجهاز الهضمي والكبد الكويتية والجمعية الطبية الكويتية تحت عنوان (المستجدات حول سرطان القولون الوقاية والتقصي والعلاج) بمشاركة عربية ودولية.