حنان عبدالمعبود



كشف استشاري جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم بمستشفى مبارك الكبير د.عبدالله الحداد عن إجراء حالة جراحة أو اثنتين أسبوعيا لأورام القولون والمستقيم لكل فرقة جراحية من الفرق الخمسة في المستشفى، لافتا إلى هذا المعدل يعد غير قليل، والحمد الله العلاج متوافر ويتم عبر احدث الطرق العلاجية. جاء هذا ضمن تصريح لـ «الأنباء» على هامش اليوم التوعوي الذي أقامته الجمعية الطبية بالتعاون مع رابطة الجراحين والمستقيم في مستشفى مبارك بمناسبة شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم.



وقال الحداد: نحرص خلال هذا الشهر على توعية المرضى والمراجعين حول سرطانات القولون والمستقيم والتي بالإمكان منعها وعلاجها إذا تم اكتشافها مبكرا، لافتا إلى أن هناك إمكانية لعمل الفحوصات اللازمة، بحيث إذا تم اكتشاف المرض أو حتى اللحميات التي تسبق الورم يصبح القضاء على الورم قبل المعاناة منه. وأضاف أن أفضل الفحوصات التي نقوم بها في المستشفيات هو منظار القولون والذي بالإمكان عمله خلال فترة بسيطة جدا، حيث يتناول المريض محلولا لتنظيف القولون وعمل المنظار الذي يعد آمنا جدا ويمكن من خلاله اكتشاف اللحميات وإزالتها وكذلك اكتشاف الأورام وإزالتها في الوقت نفسه إذا كانت مبكرة، وهو الهدف الأساسي من التوعية، حيث الوقاية خير من العلاج، فالاكتشاف المبكر يمكننا من العلاج بشكل جيد والقضاء عليه.



وعن نسبة الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم، قال الحداد إن سرطان القولون والمستقيم هو الثاني في نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية على مستوى الكويت للرجال بعد سرطان البروستاتا، وهو الثاني للنساء أيضا بعد سرطان الثدي، ولهذا يعتبر من السرطانات العالية الإصابة ولهذا يجب رفع مستوى الوعي للوقاية منه.



وأشار إلى أن الجهاز الهضمي بالتعاون مع قسم الجراحة بإمكانهما استكشاف الورم، حيث نعمل على إجراء المناظير بشكل مستمر، مضيفا أن مرض القولون والمستقيم يأتي في المرتبة الأولى في الأعمار المتوسطة والثاني على مستوى جميع الأعمار في الكويت بعد سرطان البروستاتا، وتعتمد نسب الشفاء من المرض على مراحل الورم، حيث تكون نسبة الشفاء عالية جدا عند اكتشافه مبكرا.