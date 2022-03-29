قال سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر إن مشاركة الكويت في (قمة الحلول العالمية) السنوية في برلين «فرصة مهمة» لاكتساب المعرفة اللازمة في مجال الطاقة.



وأضاف البدر في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أن مشاركة الكويت في القمة «مهمة نظرا لأنها توفر الفرص اللازمة لتبادل الخبرات مع المختصين في مجال الطاقة».



وأوضح ان وفدا كويتيا برئاسة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد سيشارك في هذه القمة، قائلا إن «الكويت حرصت على انتظام المشاركة وبفاعلية في هذا المنتدى المهم».



وأكد أن هذا المنتدى يسهم في رفع مستوى الوعي حيال التحول الامني للطاقة ومعالجة مشكلة التغير المناخي في ظل التفاهم العالمي للوصول الى الحياد المناخي بحلول عام 2050.



وذكر البدر ان القمة تأتي في وقت تسعى فيه العديد من الدول الى اعتماد أنظمة الطاقة الخضراء، مشيدا بخبرات ألمانيا في هذا المجال.



وأكد أن التعاون بين ألمانيا والكويت في هذا المجال يأتي في وقت تتجه فيه الكويت الى استخدام الطاقة المتجددة عبر مشاريع الطاقة الخضراء والتي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وبشكل يسهم في تعزيز مكانة الكويت على مستوى الصناعة النفطية.