إيقاف ملف العمل حال كانت المنشأة مغلقة والإحالة لـ«التحقيقات» لاتخاذ الإجراءات القانونية

بشرى شعبان



أعلن مدير ادارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد المراد عن رصد 92 منشأة مغلقة في مجمع تجاري واحد، لافتا الى ان المادة 10 من قانون العمل 6 لسنة 2010 نصت على انه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالا من الداخل ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مبينا أن مخالفي المادة 10 من القانون يعاقبون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة او بإحدى هاتين العقوبتين عن كل عامل. وقال المراد في تصريح لـ «الأنباء» على هامش جولة تفتيشية على المنشآت في مجمعات حولي أمس، ان إدارة تفتيش العمل تقوم بإيقاف الملف في حال كانت المنشأة مغلقة.



وأضاف: في حال عدم مراجعة صاحب العمل للإدارة من خلال مراقبة تفتيش العمل بالمحافظة التابع لها للتحقق من مزاولته للنشاط وحاجته الفعلية للعمالة وتقديم المستندات الدالة على ذلك، تتم إحالة الملف الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفع دعوى على صاحب العمل، بالإضافة لمخاطبة الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة لاتخاذ اللازم تجاه أصحاب العمل والعمالة.



وتابع: الجولة في محافظة حولي ستكون انطلاقة لاتخاذ الاجراءات تجاه أصحاب الاعمال الذي لا يزاولون أنشطتهم من خلال المنشآت المصروفة عليها عمالة بجميع المحافظات، وذلك تطبيقا لقانون العمل وضمن اختصاصات الادارة في متابعة تطبيق المواد والقرارات المنفذة له وضبط المخالفين.



وبين ان فرق التفتيش تقوم بعملها والجولات التفتيشية مستمرة لرصد أصحاب العمل المخالفين، وخلال التفتيش في فترتي عمل صباحية ومسائية وبأيام مختلفة تم رصد 92 منشأة مغلقة في مجمع تجاري واحد، وحال التحقق من عدم وجود منشأه قائمة يتم وقف الملف بصفة دائمة وإحالة المخالف للإدارة العامة للتحقيقات، داعيا أصحاب العمل المزاولين لأنشطتهم بتحديث بياناتهم في حال انتقالهم لمنشأة جديدة من خلال الموقع الآلي للهيئة عبر خدمة «اسهل» او النماذج الالكترونية، مشيدا بتعاون الجهات المعنية ومنها الادارة العامة للتحقيقات ومباحث شؤون الاقامة.



رافق المراد كل من مراقب محافظة حولي م.مشعل الشريان، ورئيس القسم سالم الجدي والمفتشين بوحدة حولي بسام الشايجي وليد بو حمد وسلطان العتيبي وعبدالمجيد عبدالمطلب.