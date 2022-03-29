وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، عن آلية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الصحة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.



ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الصحة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid -19).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية احتساب عدد أيام العمل للأطباء الحاصلين على مكافأة الصفوف الأمامية في ظل عدم تفعيل نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؟



2- هل منح الإداريون ومديرو الإدارات مكافأة الصفوف الأمامية بمستوى شريحة الفئة الأولى (عالي الخطورة)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمسمياتهم الوظيفية ومراكز عملهم، وأسباب منحهم هذه الفئة.



3- ما المحاجر التي منحت مكافأة الصفوف الأمامية بالفئة الأولى (عالي الخطورة) والمحاجر التي منحت الفئة الأولى (متوسط الخطورة)؟ وهل منح العاملون في المحجر نفسه المكافأة بالفئتين (عالي ومتوسط الخطورة)؟ وما أسباب الاختلاف بين أعضاء الهيئات الطبية العاملين في المحجر نفسه؟



4- هل منح موظفون يعملون بالمسميات الوظيفية ذاتها وفي مراكز العمل ذاتها شرائح مختلفة من الفذة الأولى (عالي الخطورة، ومتوسط الخطورة)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ومبررات ذلك، وتحديد تلك المسميات والفئة المقررة لكل منهم.



5- هل منح جميع أعضاء وأفراد الهيئة الطبية العاملين في مستشفى جابر مكافأة الصفوف الأمامية بمستوى شريحة الفئة الأولى (عالي الخطورة)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأقسام الطبية والمسميات الوظيفية التي حصلت على هذه الفئة، وأسباب ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالفئات التي حصلت عليها الأقسام الطبية والمسميات الوظيفية في مستشفى جابر، وأسباب ذلك.



6- من هم أعضاء لجنة التظلمات من مكافأة الصفوف الأمامية؟ وما آلية التظلم من صرف هذه المكافأة؟