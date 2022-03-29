أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد أسد عمادي تعميما إداريا رقم 18 لسنة 2022 بشأن مواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «انه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبالاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته واستنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2022م بشأن مواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، تقرر أن يكون دوام الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ وفقا للتفصيل التالي:



ـ يبدأ الدوام من الساعة 9:30 صباحا وينتهي الساعة 2 ظهرا.



ـ تعتبر الفترة من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 9:45 صباحا فترة سماح وفقا لأحكام المادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م.



ـ تعتبر الفترة من الساعة 9:46 صباحا فترة تأخير وفقا لأحكام المادة (18) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م.



ـ على جميع موظفي الوزارة التقيد بمواعيد الدوام الموضحة بهذا التعميم.



كما اصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد اسد عمادي تعميما إداريا رقم 20 لسنة 2022 بشأن مواعيد وساعات الدوام للمكلفين بالوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه



ان يكون دوام المكلفين بالوزارة خلال شهر رمضان وفقا للتفصيل التالي:



ـ الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.



ـ الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا حتى الساعة 3:45 عصرا.



ـ التواصل للمكلفين من الساعة 2:00 ظهرا حتى الساعة 3:45 عصرا.