تصدر فيلم «ذي لوست سيتي» (المدينة المفقودة) من إنتاج «باراماونت» شباك التذاكر في صالات أميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، على ما بينت تقديرات نشرتها شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه ساندرا بولوك وتشانينغ تايتم، عائدات تقدر بنحو 31 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بين الجمعة والأحد. وأشارت مجلة «هوليوود ريبورتر»، إلى أن 60% من مشتري تذاكر «ذي لوست سيتي» كانت من الإناث اللواتي كن أبطأ من الذكور في العودة إلى صالات السينما. وتؤدي بولوك دور روائية تكتب قصصا رومانسية يخطفها رجل أعمال غريب الأطوار (دانيال رادكليف) لمساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية.



ويهرع تايتم، المفتول العضلات والذي يعمل عارضا لأغلفة كتبها، لمساعدتها على الهرب. وجاء في المرتبة الثانية فيلم «باتمان» الذي كان متصدرا الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 20.5 مليون دولار. فيما حل فيلم «آر آر آر» في المركز الثالث مع 9.5 ملايين دولار، وهي إيرادات استثنائية لفيلم هندي، خصوصا أن وقته 3 ساعات.



وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم «أنتشارتد» من إنتاج شركة «سوني» مع تحقيقه 5 ملايين دولار من العائدات.



أما في المرتبة الخامسة فجاء فيلم الرسوم المتحركة «جوجوتسو كايسن 0» مع عائدات بلغت 4.6 ملايين دولار.