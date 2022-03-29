بيعت نسخة بتكنولوجيا «ان اف تي» لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة بحق نيلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد التمييز في جنوب إفريقيا، في مقابل 130 ألفا و550 دولارا في مزاد علني يعود ريعه لتمويل متحف حول تاريخ النضال ضد نظام الفصل العنصري.



وكان السعر الاحتياطي في المزاد الذي أقيم ليلة السبت في كيب تاون 900 ألف راند (61800 دولار)، لكن هذه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) «بيعت بـ 1.9 مليون راند (130 ألفا و550 دولارا) لأحد المزايدين عبر الإنترنت، على ما أوضح رئيس منصة «مومينت» الناشئة للمزادات الإلكترونية أرين بوستوموس لوكالة فرانس برس الأحد.



وكان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا اعتقل في الخامس من أغسطس 1962 في شرق البلاد وقبع في السجن 27 عاما.