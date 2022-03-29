أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي، عن بدء التسجيل في الدورة القرآنية الجديدة بمركز غلمان القرآن الذي تخصصه الجمعية للأبناء والبنات من سن (4 - 14 سنة) بحلقات الجمعية في سبع حلقات موزعة على سبع مناطق بالكويت هي: بيان – الروضة – حطين - الفروانية – الجهراء- والصليبخات ومبارك الكبير، والذي تقيمه الجمعية ضمن مشاريعها القرآنية.



‏وأوضح د.الشطي أن الدورة تتضمن تحفيظ القرآن وتعليم أحكام التجويد ودروس تأسيس في اللغة العربية وغرس القيم الإسلامية في نفوس الابناء، بالإضافة الى الأنشطة الترفيهية على يد كوادر تعليمية وإدارية متميزة، مبينا أن الحلقات تعمل على مدار يومي الأحد والأربعاء أو الاثنين والخميس من كل أسبوع ولكل طالب يختار منها الفترة التي يرغب فيها على مدار اليومين يحدد على اثرها شيخ الحلقة بداية الحفظ لكل طالب فيتعلم أحكام التجويد وتصحيح التلاوة بجانب حفظ المقرر، وتختتم الدورة بالاختبار التي تحدد مستوى الطالب.



وبين د. الشطي أن الجمعية في نهاية الدورة تمنح شهادة للطالب المتميز، كما أنها تمنح شهادة تكريم للطالب الذي يأتي بثلاثة طلاب جدد يسجلون من طرفه كعامل تحفيزي وتسمى شهادة (صديق القرآن)، كذلك خصصت الجمعية حلقات خاصة للطلاب المتميزين من باب التشجيع لهم وإعانتهم على السرعة في ختم القرآن كاملا.



ودعا الشطي الراغبين في الاستفادة من مميزات الدورة القرآنية الى المسارعة في التسجيل بالضغط على الرابط:



https://forms.gle/i7AfEVvTfVc4joVr5



نظرا لمحدودية المقاعد، وللاستفسارالاتصال على الرقم: https://wa.me/96596978474



وشكر د. الشطي الداعمين للمشاريع التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من المحسنين والمتبرعين من الأفراد والمؤسسات ووعد بالمزيد من العطاءات والمشاريع القرآنية لكل شرائح المجتمع داخل الكويت.