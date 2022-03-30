تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة علي بن ساير مشروع لائحة تنظيم الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص.



ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاتفاقية الاستشارية المتعلقة بدراسة وتنظيم وتحسين أداء طريق الدائري الرابع، كما ستبحث اللجنة مشروع تعديل شروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الانشائية والتجارية. كما ستبحث اللجنة طلب شركة المرافق النموذجية بشأن طلب إضافة نشاط مطعم وتجهيزات غذائية وكافيه للكافتيريا الواقعة في مجمع الرقعي السكني، كذلك طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية المقام على أملاك الدولة ضمن القطعة (13) منطقة العقيلة.



وتضمن جدول الأعمال ايضا تعديل قرار المجلس بشأن تنظيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء والقواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية.



من جانب آخر، تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالعزيز المعجل الشكوى المقدمة من اهالي منطقة الخالدية قطعة (2) شارع (27) بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به،



وتحويل طريق فرعي الى شارع خدمة بمنطقة الروضة قطعة رقم (3) متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع.