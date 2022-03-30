أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بجولات ميدانية في مركزي تيماء والعبدلي لرفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفه أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، بشكل عام من خلال رفع كل ما يشوه المنظر العام بالمناطق.



وأشار القريفة إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة تيماء من قبل الفريق الرقابي بمركز تيماء قد اسفرت عن رفع 7 سيارات مهملة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقد تم إرسالها لموقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن وضع 23 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء فترة الإنذار، مبينا أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بمركز العبدلي لرفع كل ما يعمل على تشويه المنظر العام قد أسفرت عن رفع 552 م3 من المخلفات.



وذكر ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.