القاهرة - خديجة حمودة و(أ.ش.أ)



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، فيما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى جانب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكوري، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري عبدالله الخليفي، وسفير دولة قطر بالقاهرة السفير سالم بن مبارك آل شافي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مثمنا التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية - القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا للرئيس السيسي تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس السيسي لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي، خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



في سياق متصل، عقد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا، امس، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.



وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.