بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع مدير الإدارة العامة للتفتيش بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية اللواء الركن خالد بن محمد الدريويش موضوعات عسكرية مشتركة. وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن الفريق الصالح تبادل خلال استقباله الدريويش والوفد المرافق له الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وحضر اللقاء مدير التفتيش الفني والإداري العميد الركن حسين الفقعان ومدير التفتيش العسكري العميد الركن عزيز العازمي والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت العميد الركن مصلح العتيبي وعدد من كبار الضباط من الجانبين.



وكان الوفد العسكري السعودي قد وصل الى البلاد مساء السبت الماضي، حيث قام بزيارة عدد من وحدات الجيش الكويتي المختلفة.