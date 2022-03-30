انطلاقا من مبدأ نشر ثقافة الابتكار لدى أسرة جامعة الكويت ومرتاديها، أقام مركز الابتكار (KUIZ) التابع لإدارة التطوير المؤسسي بمكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت محاضرة بعنوان «مصادرنا المائية ورصيد الأجيال القادمة»، وذلك بحضور القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي د. ضاري الحويل، وقدمتها عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول د.إسراء العيسى، وذلك يوم الإثنين الماضي على المسرح الجنوبي لكلية الهندسة والبترول ـ مدينة صباح السالم الجامعية.



وتناولت المحاضرة مصادر المياه في الكويت وخدماتها وجودتها، وأهداف الاستدامة المائية وضرورتها، فضلا عن مستويات الاستدامة المائية في الكويت والاستهلاك والإجهاد المائي.



وتحدثت د.العيسى عن مصادر المياه العذبة في الكويت وشحها مقارنة بمستوى الاستهلاك العالي للمياه.



ونبهت إلى أن عملية تحلية المياه ومعالجتها لها أثر كبير في زيادة انبعاث ملوثات البيئة المؤثرة على صحة الأفراد ومستقبلهم، إلى جانب أضرارها الجسيمة على المناخ والبيئة، مؤكدة ضرورة تطبيق حلول عملية وفعالة للمحافظة على المياه واستدامتها لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق ترشيد استهلاك المياه العذبة وموازنة استهلاكها بين الأمن الغذائي والصناعة، وحصاد مياه الأمطار والسيول في سنوات المطر، وتغذية الآبار الجوفية وحقنها تحرزا من سنوات الجفاف بإقامة مشاريع وطنية داخل الكويت لحقن المياه الجوفية وتغذيتها وفقا للدراسات والتجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول كسلطنة عمان والولايات المتحدة والدنمارك باستخدام الطبيعة والتكنولوجيا الحديثة لمراقبة وترشيد استهلاك المياه وحصادها، وذلك للمحافظة على المياه بطريقة تخدم البيئة وتسهم في ارتفاع مستويات الاستدامة المائية وتقلل الإجهاد المائي، مشيرة إلى أن مستقبل الأجيال القادمة قائم على نشر الوعي لدى الأجيال القادمة بضرورة المياه والمحافظة عليها بواسطة الابتكار والترشيد الاستهلاكي والتوعية والتقليل من الإجهاد المائي.



وفي ختام المحاضرة قدم القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي د.ضاري الحويل شهادة تقديرية لعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية د.إسراء العيسى لتقديمها هذه المحاضرة وتسليطها الضوء على ضرورة الاستدامة المائية ونشر ثقافة الابتكار.