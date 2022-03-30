رحب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بالتقدم الذي أحرزته جلسات اليوم الأول من المفاوضات الروسية ـ الاوكرانية في مدينة اسطنبول، والتي تستهدف التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية بين الجانبين.



ووصف تشاوش أوغلو التقدم الذي حققته المفاوضات المباشرة بين وفدي كييف وموسكو أمس، بأنه «الأهم» منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي ومنذ بدء المحادثات بين الطرفين. واعلن التوصل الى اتفاق حول عدة مسائل بحسب وكالة «الاناضول».



وافتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت سابق امس المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر «دولما بخشه» في اسطنبول، وأقر بأن لدى الطرفين «مخاوف مشروعة» لكنه دعاهما إلى «وضع حد لهذه المأساة».



وعقب ختام جلسات اليوم الاول من المفاوضات، أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي تلقي مقترحات خطية من أوكرانيا تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.



وقال ميدينسكي في تصريح صحافي بعد انتهاء جلسة امس إن روسيا ستدرس مقترحات أوكرانيا، مشيرا إلى أن «الرئيس فلاديمير بوتين سيطلع عليها».



في سياق متصل، أوضح فلاديمير ميدينسكي في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن وعد موسكو بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثل وقفا لإطلاق النار.



من جهته، شدد رئيس الوفد الأوكراني المفاوض على أن بلاده «لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنها لن تستضيف القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها».



وأضاف «نسعى للحصول على ضمانات أمنية دولية»، مشيرا إلى أن «تركيا قد تكون من بين الدول الضامنة».



وفيما يتعلق بإقليم دونباس، اعتبر رئيس الوفد الأوكراني، أنه «موضوع مختلف تماما ويمكن إجراء استفتاء شعبي في الإقليم»، موضحا أن «موضوع شبه جزيرة القرم يمكن بحثه أيضا بهدوء ودون اللجوء إلى السلاح والقتال».



واعتبر ان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن بعد تجهيز الاتفاق الثنائي للتوقيع.



بدوره، قال ديفيد أراخميا وهو أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض، ان كييف ستوافق على حيادها بشرط التوصل إلى «اتفاق دولي» يضمن أمنها تقوم بموجبه دول أخرى بدور الضامن.



واشار إلى أنه من بين الدول التي تود أوكرانيا أن تكون ضامنة لمثل هذا الاتفاق الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تركيا وألمانيا وپولندا وإسرائيل.



بموازاة ذلك، قررت وزارة الدفاع الروسية تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف بهدف تعزيز الثقة من أجل مواصلة المباحثات الروسية ـ الأوكرانية.



وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين، في تصريح أوردته وكالة «انترفاكس» الروسية عقب أحدث جولات محادثات السلام بين موسكو وكييف في اسطنبول، ان هذا القرار اتخذ لزيادة الثقة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتوفير الظروف الضرورية لدفع المفاوضات.



لكن الحكومة البريطانية ردت بفتور على هذا الإعلان الروسي، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون «سنحكم على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه بناء على الأفعال وليس الأقوال».



في هذه الأثناء قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وعدة قادة أوروبيين اتفقوا في مكالمة هاتفية امس على مواصلة معاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



وجاء في بيان صحافي صدر بعد محادثة بين الرئيس الأميركي ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني والإيطالي، أن «القادة أكدوا عزمهم الاستمرار في زيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا لقاء هجومها الوحشي على أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها».



من ناحيتها، أعلنت إيرلندا طرد أربعة ديبلوماسيين روس للاشتباه بتورطهم في التجسس.



بدورها، قررت بلجيكا طرد 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه بتورطهم «في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي»، كما طردت هولندا 17 ديبلوماسيا روسيا للسبب ذاته.