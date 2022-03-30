قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس ان لقاءه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الامارتية فرصة لإجراء محادثات «استراتيجية حقا».



ويشكل اجتماع بلينكن مع الشيخ محمد بن زايد المحطة الأهم خلال رحلته الإقليمية، التي هيمنت عليها قضية الملف النووي الايراني وأوكرانيا والقضية الفلسطينية، التي تخللتها القمة الوزارية في النقب بمشاركة وزراء خارجية مصر والمغرب والامارات الى جانب وزير الخارجية الاسرائيلي.



وقـــال مسؤولـــون أميركيون ان بلينكن أكد على أهمية كل من الإمارات والسعودية في محادثاته وبحث قضايا إيران واليمن وأسواق الطاقة العالمية.



من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس إن الولايات المتحدة شريك تجاري مهم لدول المنطقة ويجب أن تكون واقعية وتنظر إلى أهداف الطاقة لا فرض إملاءات لما يجب القيام به.



وقال المسؤول الإماراتي البارز أنور قرقاش إن الطاقة عادت اليوم لتكون عنصرا مهما في النقاشات على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وأعرب عن اعتقاده أن ما يعتبره الناس نهاية للوقود الأحفوري هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء.



وأضاف قرقاش الذي كان يتحدث في القمة العالمية للحكومات في دبي إن ثمة حاجة إلى طي صفحة الماضي والتواصل مع العديد من الأصدقاء والخصوم أيضا.



وتأتي الجولة ضمن مساعي واشنطن لتهدئة غضب حلفائها مما يعتبرونه تراجعا عن التزام الولايات المتحدة بالأمن في المنطقة في مواجهة التدخل الإيراني في اليمن والعراق وسورية ولبنان.



ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المغرب أمس من أجل تعزيز شراكة استراتيجية إقليمية، في سياق متوتر بسبب استمرار الأزمة مع الجزائر المجاورة فضلا عن التوتر في الخليج. والتقى صباح أمس نظيره المغربي ناصر بوريطة للتباحث معه مجددا، بعدما التقيا الاثنين في القمة التاريخية بإسرائيل، وعلى جدول اعمال بلينكن أيضا اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتطرقت مباحثاته مع المسؤولين المغاربة إلى قضايا أمنية ثنائية وإقليمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وحقوق الإنسان، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا ومنها على وجه الخصوص تأثر واردات القمح، بحسب مسؤولين أميركيين.



وقالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية يال لامبيرت «نعرف أن هذه الكارثة لها وقع شديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تستورد معظم بلدان المنطقة نصف حاجياتها من القمح على الأقل».



وكان نزاع الصحراء الغربية في مقدمة القضايا التي سيتم التطرق إليها، وهي القضية التي تتصدر أولويات السلطات المغربية.



واعتبر المؤرخ المغربي موساوي عجلاوي في تصريح لموقع «لو 360» شبه الرسمي أن «القضية الوطنية سوف تهيمن مجددا على هذه الزيارة».



وجددت الخارجية الأميركية في بيان قبيل وصول بلينكين إلى الرباط، دعم المقترح المغربي لحل النزاع المتمثل في منح الإقليم حكما ذاتيا تحت سيادته.



ووصفت هذا المخطط بأنه «جاد وذو مصداقية وواقعي، وهو مقاربة محتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية». توازيا، أكدت الخارجية دعمها لمبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا من أجل إعادة إطلاق «العملية السياسية للصحراء الغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة».