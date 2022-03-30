يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على فريق برقان 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، ورفع الأصفر رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي برقان بلا نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز الكويت على كاظمة 3-1 ورفع رصيده إلى 8 نقاط منفردا بصدارة الترتيب العام للبطولة وظل كاظمة على رصيده السابق بـ 3 نقاط.



إلى ذلك، تشهد صالة الاتحاد اليوم مواجهة تجمع العربي مع اليرموك في الـ 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات تحديد المتأهل إلى الدوري الممتاز والهابط لدوري الدرجة الأولى.