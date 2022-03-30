أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، أمرا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أبناءه العسكريين، متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.