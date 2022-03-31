أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي أرباحها 914.23 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 2.42 فلس وبزيادة 118.2% قياسا بالعام السابق، كما حققت إيرادات بلغت 7.68 ملايين دينار، بزيادة 14.14% مقارنة بالعام 2020. وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت 91.76% إلى 4.97 ملايين دينار مقارنة بالعام 2020، وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة. في هذا الصدد، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «يسعدني أن أبلغكم بأن أداء يوباك كان أكثر استقرارا خلال عام 2021. ويرجع ذلك التحسن في نتائج الشركة للاستئناف التدريجي لحركة رحلات الركاب الجوية على مدار العام، ولاسيما التحسن العام في الأداء التشغيلي خلال النصف الثاني من العام 2021». وأضافت عقيل: «طوال العام 2021، عملنا عن كثب مع الإدارة العامة للطيران المدني والسلطات الحكومية الأخرى لضمان تلبية جميع الإجراءات التي من شأنها احتواء الجائحة في الكويت وضمان الانتقال السلس بمجرد استئناف الرحلات الجوية في المطار».