

قال الناشط السياسي م.فاضل الطالب، إن الوزارات والجهات المعنية بالإسكان والبناء والتخطيط يجب أن تتعاون وتنسق مع بلدية الكويت للتوجه إلى نماذج الأبنية الذكية الخضراء منذ الآن بغض النظر عن مخططات التنمية المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيعود بالفوائد الكبيرة على كل من الدولة والمجتمع والمواطن في آن واحد لما لهذه النماذج من منافع وفوائد كثيرة على المستويات المادية والبيئية والمعيشية وغيرها مثل تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة ترشيدها والاستفادة لأقصى حد ممكن من الموارد الطبيعية واستخدام الأنظمة المتجددة والمواد القابلة لإعادة التدوير وحماية البيئة وتأمين بيئة صحية خالية من الانبعاثات السامة.

وأضاف م.الطالب أن تراخيص البناء الجديدة يجب أن تتضمن مواصفات الأبنية الذكية الخضراء، وتسبقها حملات توعوية مدروسة موجهة للمواطنين تتحدث عن فوائد هذه الأبنية ومواصفاتها وعوائدها، مشيرا إلى أن دولا متقدمة مثل ألمانيا مثلا تشجع أي مواطن على استخدام أنظمة الطاقة البديلة وتقدم لهم الدعم الفني والمادي، بالإضافة إلى شراء الطاقة الفائضة من المواطن لدعم الشبكة العامة! وبين أن الكويت تتمتع بمخزون طاقة شمسية كبير على مدار العام تقريبا ويجب الاستفادة منه بشكل إيجابي على مستوى المواطن أو الدولة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في الكويت مثل باقي الدول حول العالم والقلق كل عام من عدم كفاية الطاقة ووصول الاستهلاك إلى ذروات تزداد عاما بعد عام.

وختم م.الطالب مشددا على ضرورة أخذ موضوع الطاقة البديلة بشكل جدي وموضوعي باعتباره حلا اقتصاديا وبيئيا ومعيشيا بكثير من الميزات وشبه انعدام نسبي للسلبيات.