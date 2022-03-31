عاطف رمضان



التقى النائب فايز الجمهور مع وزيري «الأشغال» علي الموسى و«المالية» عبدالوهاب الرشيد لوضع حلول ومعالجة مشكلة المربين وزيادة أسعار الأعلاف، وقد تم التوصل لزيادة الدعوم.



وقال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى: توصلنا لزيادة الدعوم وتخفيض أسعار الأعلاف وتأمين الأمن الغذائي والثروة الحيوانية.



وأضاف الموسى انه سعى بعد ظهور هذه المشكلة العالمية في زيادة أسعار الأعلاف، إلى التنسيق مع وزير المالية والنائب فايز الجمهور، وسيتم الإعلان عن ذلك في مجلس الوزراء قريبا.