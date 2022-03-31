تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د.محمد علي الملا وحضوره، وبحضور مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات أ.د.محمد دهيم الظفيري، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د. محمد حسين بن سبت، تم افتتاح مكتبة كلية العلوم المرجعية بالمبنى الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك لتنفيذ ما ورد في محاور الخطة الإستراتيجية لجامعة الكويت (2018 -2022).



بدوره، ذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د.محمد علي الملا أن مدينة صباح السالم الجامعية تزدان بافتتاح مكتبة كلية العلوم التي توفر المراجع وقواعد البيانات، ومصادر المعرفة كافة، لإثراء قدرات روادها من ثقافة، ومعرفة، وعلم راسخ، مشيرا إلى خطة جامعة الكويت الإستراتيجية وتوجهاتها الداعمة لعملية التطوير والابتكار والتنمية المعرفية والمهنية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار لجميع منتسبي الجامعة وجعلها مؤسسة منتجة للمشاريع الابتكارية التي تحقق التطور والريادة.



وأثنى أ.د.الملا على كل من أسهم في افتتاح مكتبة كلية العلوم وعلى رأسهم القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد بن سبت، لدوره الفاعل وسعيه المتواصل لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات لمرتادي المكتبة، وتوجه بالشكر إلى مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات أ.د.محمد دهيم الظفيري، ومدير إدارة المكتبات الجامعية د. سيد علي حمزة وزملائه من رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة على كل ما قدموه من سعي بناء وجهود متميزة كان لها أطيب الأثر في صقل العلم والمعرفة في نفوس مرتادي المكتبة ودفع عجلة النمو والارتقاء بالجامعة.



من جانبه، أعرب مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات أ.د.محمد دهيم الظفيري عن سعادته لاستمرار افتتاح مكتبات جامعة الكويت في هذا الصرح الأكاديمي الذي أسس على أعلى المعايير التي تعكس المستوى المميز للجامعة.



وأفاد بأن مكتبة العلوم واحدة من أهم المكتبات في الجامعة سواء من ناحية عدد الطلاب المستفيدين أو نوعية المراجع المتوافرة، متأملا أن تكون هذه المراجع والكتب والوسائل التعليمية بشتى أنواعها خير معين لرفع مستوى جامعة الكويت وتصنيفها وتقديم خدمة أكاديمية مميزة لجميع المستفيدين.



من جهته، ذكر مدير إدارة المكتبات الجامعية د. سيد علي حمزة أن مكتبة العلوم المرجعية تضم مكتبة العلوم الإدارية والعلوم الحياتية والعلوم والهندسة، وهي مكتبة مرجعية تضم المراجع والرسائل الجامعية باللغة العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنها تحتوي على قاعات دراسية للطلاب وآلات تصوير.



وجدير بالذكر أن أوقات العمل بالمكتبة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء على مدار أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت في الوقت الحالي.