عادل الشنان



قام فريق من المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي وعدد من المهندسين من مختلف الإدارات الفنية بجولة ميدانية على أحد اكبر المصانع المحلية المتخصصة في صناعة الحديد المسلح.



وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على مراحل إنتاج الحديد والاستفادة من آخر التقنيات الداخلة في تصنيعه، لاسيما ان الحديد المسلح يعتبر العنصر الأساسي للخرسانة المستخدمة في المشاريع الإسكانية التي تشرف المؤسسة على تنفيذها، حيث تحرص المؤسسة على استخدام أحدث التقنيات والمواد في البناء، علاوة على متابعة أداء وجودة المصانع التي تتعامل معها في توريد مواد البناء اللازمة.



تجدر الإشارة إلى ان المؤسسة تعطي الأولوية والأفضلية السعرية للمنتجات المحلية عملا بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن.