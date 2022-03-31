تخصيص المستشفى الأميري كمستشفى رئيسي لاستقبال حالات الاصابة والمستشفيات العامة كمرافق إمداد مساندة

طواقم الطوارىء الطبية تعاملت مع 7 حالات حتى الآن ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق وجميعها بحالة مستقرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن تفعيل خطة الطوارىء في المستشفيات العامة، تزامنا مع اندلاع حريق في بعض المحلات في سوق المباركية.

وأفاد الدكتور السند بأنه وفقاً لخطة الطوارىء المعدة سلفا للتعامل مع مثل هذه الاحداث، فقد تم تخصيص المستشفى الأميري كمستشفى رئيسي لاستقبال الحالات بحكم موقعها المكاني من الحريق، فيما المستشفيات العامة الأخرى فهي بمثابة مرافق مساندة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتواجد طواقم الطوارىء الطبية وسيارات الإسعاف في موقع الحريق منذ الدقائق الأولى، وقد تم التعامل حتى الآن مع نحو 7 حالات وفق التقرير الأولي ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق، وجميعها بحالة مستقرة.

ونوه الدكتور السند على أن الوزارة ستوافيكم بالبيانات في حال استجدت المعلومات، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.