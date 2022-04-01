كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جولة ميدانية بمساندة وزارة الداخلية على المحلات والمطاعم والمقاهي بمنطقة العارضية الحرفية بهدف التأكد من التزام المحال بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، فضلا عن التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع تعمل على إعاقة الرؤية وتشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بالقرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مبينا أن الجولة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد ترخيص إعلان، إقامة إعلان خاص بالنشاط بترخيص منتهٍ، فضلا عن توجيه 4 إنذارات. ودعا أصحاب المحلات الى التأكد من سريان تراخيص المحلات والإعلانات تجنبا للمخالفة والغرامة.