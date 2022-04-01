

هنّأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نادي النصر الرياضي بفوزه بكأس الاتحاد مؤخرا، لافتا إلى أن الفوز جاء عن استحقاق وجدارة ومنافسة من شأنها أن تثري الرياضة الكويتية.



وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس عقب تكريمه وفد نادي النصر الرياضي برئاسة رئيس النادي خالد المطيري، إن فريق النصر اجتهد ونافس وفاز ببطولة في غاية الأهمية، مبينا أن هذا الفوز يكسب اللاعبين ثقة في قدرتهم على تحقيق المزيد من البطولات.



وأوضح ان المنافسة دائما ترفع من المستوى الفني للأندية، وبالتالي يكون لها انعكاس على المنتخب الوطني مما يزيد من فرص تقدمه في البطولات الخارجية والإقليمية.



وأضاف «من واجبي كأخ لهم أن أساهم ولو بشيء بسيط من التكريم الذي يليق بهم حتى يعرفوا أن هناك من يشجعهم على إنجازهم وفوزهم بهذه البطولة ويحثهم على المزيد ويتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله».



وأشار الغانم إلى أن «التكريم معنوي أكثر مما هو مادي، فمن الناحية المادية يستحقون أكثر مما قدم لهم»، موضحا أنه بمجرد إحساس اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بأن إنجازهم مقدر سيساهم ذلك في رفع معنوياتهم وتقديم المزيد من البطولات.



وردا على سؤال صحافي حول كيفية النهوض بالرياضة الكويتية، قال الغانم «هذا الأمر يحتاج إلى حلقات لكن بالتأكيد هناك مسؤولون موجودون الآن في الساحة الرياضية ونتمنى لهم التوفيق وأي أمر يحتاجونه من مجلس الأمة فلن نقصر».



وأكد أن النهوض بالرياضة يحتاج إلى دعم أكثر وأقوى في شتى المجالات وحل للمشاكل التي يعاني منها اللاعب الكويتي حتى يمكنه تقديم الأفضل. وبين «لا اعتقد أن المشكلة مشكلة مواهب بل هي مسألة توفير ما هو واجب ولازم لصقل هذه المواهب والعمل على استمرارها حتى تصل إلى المنتخبات الوطنية وتمثل الكويت أفضل تمثيل».



وكان الغانم قد استقبل أمس في مبنى المجلس وفد نادي النصر الرياضي برئاسة رئيس النادي خالد الشريدة المطيري وفريق كرة القدم بالنادي بمناسبة فوزه بكأس الاتحاد مؤخرا وتكريم الرئيس الغانم له بمناسبة هذا الإنجاز الرياضي.



وفي مستهل اللقاء، قال الغانم «سعيد جدا بلقائكم والعديد من الشخصيات العزيزة علينا سواء كانت رياضية أو سياسية تربطنا بهم علاقات شخصية».



وأضاف «نبارك لكم الفوز بهذه البطولة عن استحقاق وجدارة وفرحنا جميعا بفوزكم ودخول نادي النصر مجددا في دائرة المنافسة على البطولات المحلية وهذا أمر يثلج الصدر ويوسع دائرة المنافسة ويثري الرياضة الكويتية ويثبت أن الكويتيين جميعا أسرة واحدة وفوز نادي النصر هو فوز لنا جميعا».



وذكر الغانم «أتمنى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر والجهاز الإداري والفني واللاعبين المزيد من التفوق والازدهار والسداد ومزيدا من البطولات». وقال «حضوركم شرف ويثلج صدورنا ويرفع معنوياتنا ويذكرنا بالذكريات الجميلة السابقة، متمنيا المزيد من البطولات والانتصارات والمساهمة في رفع شأن الرياضة الكويتية والتي بإذن الله ستعود في القريب العاجل بتعاونكم وتآزركم وتضحياتكم وتقديمكم مستويات فنية جميلة تنعكس على المنتخب الوطني ومستواه». وبين الغانم أن نادي النصر قدم عروضا يستحق بها الفوز على أندية الكويت والعربي وأندية كبيرة ومؤثرة، مضيفا «حصلتم على هذه الكأس الغالية بجدارة واستحقاق».



من جانبه، أعرب رئيس نادي النصر خالد المطيري عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للرئيس الغانم على بادرته الكريمة بتكريم فريق كرة القدم بنادي النصر، مؤكدا أن تلك البادرة ليست بغريبة على رئيس مجلس الأمة وتكريمه ودعمه الدائمين للرياضيين.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس فرز الديحاني، والنواب د.عبيد المطيري ود.عبدالله الطريجي ومبارك العجمي، وعدد من النواب السابقين من منتسبي نادي النصر الرياضي.