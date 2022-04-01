محمد راتب



قامت جمعية الوفرة السكنية بتسليم اول زكاة أموالها لبيت الزكاة طبقا للمعايير والأسس الشرعية، وذلك تقديرا واعتزازا بالدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة هذه الفريضة، وتفعيلا لدوره في المشاركة المجتمعية، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ومشاركة من جمعية الوفرة السكنية لبيت الزكاة في القيام بدوره الإنساني والخيري.



وقال أمين سر الجمعية فالح تميم الدوسري: إن دعم جمعية الوفرة السكنية لبيت الزكاة هو تجسيد للأهداف السامية، إضافة إلى تفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع الكويتي، وذلك ضمن المسؤولية الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بالجانب الخدمي والاجتماعي، مشددا على دور الجمعية في مساندة مسيرة التقدم والدفع بها ناحية البناء والتطور.



وأشاد بالدور الذي يلعبه بيت الزكاة في المجتمع، وحرص مسؤوليه على دفع عجلة التنمية المجتمعية، ودوره في ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد.