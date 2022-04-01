على أبواب شهر رمضان المبارك، تواصل أسعار السلع لاسيما المواد الغذائية التحليق بعيدا عن متناول السوريين مسجلة ارتفاعات قياسية ذهبت معها تصريحات الحكومة عن نيتها توفير المواد للحد من زيادة الأسعار، إدراج الرياح.



وظهرت أثار تلك الارتفاعات في أسواق المواد الغذائية التي عادة ما كانت تعج بالسوريين في مثل هذه الأيام استعدادا للشهر الفضيل، لكن صحيفة «الوطن» المحلية نقلت عن رئيس لجنة سوق البزورية في الزبلطاني محمد نذير السيد حسن، أن الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبتها 5% مقارنة بالأسبوع السابق لشهر رمضان الفائت. وبين أن السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية سببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توافر بعضها من جهة أخرى يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك. وتعكس هذه السوق حال معظم الأسواق في باقي المدن السورية.