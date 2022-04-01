هنأت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب باسمها وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وعموم أبناء الشعب الكويتي والمقيمين، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى تعالى أن يحمل الشهر الفضيل الخير واليمن والبركات على الجميع.



وقالت الثلاب في تصريح لها: بفضل الله وجهود جميع الكوادر الطبية والصحية والأمنية والمتطوعين، وبعد عامين من أزمة كورونا، وصلت البلاد إلى مرحلة الاستقرار الوبائي وعادت الحياة إلى طبيعتها لتكتمل بذلك الفرحة بقدوم شهر الخير.



ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين إلى تحمّل المسؤولية في الحفاظ على الصحة العامة كون الوباء لم ينته كليا، مبتهلة إلى المولى عز وجل أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.