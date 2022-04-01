أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ربط خدمات الإدارة مع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بغية المساهمة في تعزيز التحول الرقمي ببيئة الأعمال الجمركية والتجارة عبر الحدود.



وقال الفهد في بيان صادر عن (الجمارك) إن الخدمة التي سيتم تطبيقها على مراحل تستهدف تسهيل الاطلاع على المعلومات الجمركية بحسب النظام المنسق وما تشمله من قواعد إجرائية للإفراجات والضرائب والتوصيف الجمركي.



وأوضح الفهد أن الخدمة تسمح أيضا بتتبع إرساليات البريد السريع المجمعة بما يمكن المستفيد من الحصول على الموقف الإجرائي الخاص بشحنته وكافة العمليات الجمركية والإفراجات التي تمت لحين تصريح خروجها من الدوائر الجمركية.



وأضاف أن الجمارك ستواصل تنفيذ مخططاتها التي تتبني الثورة الرقمية، فضلا عن نشر كافة خدماتها عبر القنوات الإلكترونية التي بدأت بمنصة النظام الجمركي الآلي لخدمة كافة شركاء العمل من المجتمع التجاري تبعها ابتكار النموذج الذكي للخدمات الإلكترونية وقنوات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي للحصول على الإفراجات الإلكترونية، لتكتمل بالمضي قدما في أولى خطوات الربط مع (سهل).



وأفاد بأن المنصات الإلكترونية الخاصة بالإدارة تواصل دورها في دعم كافة عمليات الاستيراد والتصدير عبر باقة متكاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة للمجتمع التجاري والأهمية استراتيجية للقطاعات الجمركية في عملياتها الرقابية والأمنية.



ونوه بمجهودات الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قامت بتهيئة قنوات الربط والتكامل مع (سهل) وإعداد البنية الشبكية اللازمة لبيئة العمل بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.