تعيين 287 موظفاً بينهم 74 من حملة دبلوم تكنولوجيا تشغيل المصافي



أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» ان إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية لدى المؤسسة وشركاتها التابعة بلغ 21.4 ألف موظف في نهاية السنة المالية، حيث بلغ عدد القوى العاملة الوطنية 18.7 ألف كويتي، لتصل نسبة التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لنحو 87.7%.



وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة البترول انه تم تعيين 287 خلال العام الماضي، منهم 2 من الوافدين، وقد شملت التعيينات 74 من حملة شهادة الدبلوم من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي للعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية.



ومن منطلق خلق فرص عمل للكويتيين في العقود وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، قامت شركة نفط الكويت بتكويت ما يقارب الـ 3.949 وظيفة ليصل أعداد الكويتيين في عقود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى 5130 موظفا أي ما يعادل نسبة التكويت في عقود المقاولين 27.8%.