أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الدنماركي انخفاض معدل البطالة خلال شباط/فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ نحو 14 عاما.

وتراجع معدل البطالة، بعد حساب المتغيرات الموسمية، إلى 5ر2% خلال شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ 7ر2% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعد هذا أدنى مستوى لمعدل البطالة منذ حزيران/يونيو 2008، قبل الأزمة المالية العالمية.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 3400 شخص ليصل إلى 72 ألفا و800 عاطل في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ 76ألفا و200 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يتغير معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 عاما، وبقى عند 1% للشهر الثاني على التوالي.