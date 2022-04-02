جمعت كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 175 مليون جنيه استرليني (230 مليون دولار) من خلال طرح سندات خاصة للبيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الكلية قوله إن هذه المبالغ، المخصصة لمشروعات بيئية واجتماعية، سوف تساعد في تمويل إقامة مبنى محايد كربونيا فضلا عن مشروعات لكفاءة الطاقة في الحرم الجامعي، علاوة على منح دراسية ودراسات عليا.

ولجأت العديد من كبرى الجامعات البريطانية، بما في ذلك جامعة ادنبرة وكلية لندن الإمبراطورية، إلى الاقتراض من خلال طرح سندات خاصة للبيع، خلال السنوات الأخيرة. وعادة ما تستخدم الجامعات عائدات بيع السندات في تمويل مشروعات جديدة للتنافس مع أقرانها.

وعادة ما يشتري هذه السندات مستثمرون أمريكيون وبريطانيون مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات.